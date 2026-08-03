Sanwa Shutter: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sanwa Shutter gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 23,10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 33,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,27 Prozent auf 140,40 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 140,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at