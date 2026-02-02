|
Sanwa Shutter: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sanwa Shutter hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 54,51 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sanwa Shutter 62,19 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 158,92 Milliarden JPY – eine Minderung von 1,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 161,28 Milliarden JPY eingefahren.
