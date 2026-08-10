SANWAYUKA INDUSTRY hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SANWAYUKA INDUSTRY hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 100,78 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 31,98 JPY erwirtschaftet worden.

SANWAYUKA INDUSTRY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,48 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 61,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at