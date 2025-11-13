SANWAYUKA INDUSTRY legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SANWAYUKA INDUSTRY hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

SANWAYUKA INDUSTRY hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 55,17 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 17,78 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat SANWAYUKA INDUSTRY mit einem Umsatz von insgesamt 4,28 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at