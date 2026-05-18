SANWAYUKA INDUSTRY öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SANWAYUKA INDUSTRY hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 87,34 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 31,68 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,30 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SANWAYUKA INDUSTRY einen Umsatz von 4,05 Milliarden JPY eingefahren.

In Sachen EPS wurden 248,16 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SANWAYUKA INDUSTRY 136,98 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 20,26 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 16,04 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at