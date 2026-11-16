SANWAYUKA INDUSTRY: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SANWAYUKA INDUSTRY präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 88,02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 55,17 JPY je Aktie generiert.

SANWAYUKA INDUSTRY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,94 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 62,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at