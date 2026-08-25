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25.08.2026 06:31:29
Sanxiang Advanced Materials hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sanxiang Advanced Materials hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,060 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 299,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 327,6 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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