Sany Heavy Energy A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sany Heavy Energy A hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sany Heavy Energy A ein EPS von 0,210 CNY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 54,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,86 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 3,79 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at