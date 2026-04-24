Sany Heavy Energy A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sany Heavy Energy A gab am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sany Heavy Energy A -0,160 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 82,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,98 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,19 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,146 CNY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 3,98 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at