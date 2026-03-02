02.03.2026 06:31:29

Sany Heavy Energy A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sany Heavy Energy A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,51 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sany Heavy Energy A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,930 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,91 Milliarden CNY – ein Plus von 48,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sany Heavy Energy A 8,72 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,561 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 10,47 Milliarden CNY erwartet worden war.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,610 CNY. Im Vorjahr waren 1,51 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Sany Heavy Energy A mit einem Umsatz von insgesamt 27,37 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 17,71 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 54,56 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,958 CNY sowie einen Umsatz von 24,86 Milliarden CNY prognostiziert.

