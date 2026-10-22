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22.10.2026 06:31:29
Sany Heavy Energy A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sany Heavy Energy A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sany Heavy Energy A -0,060 CNY je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Sany Heavy Energy A mit einem Umsatz von insgesamt 6,57 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,86 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 12,21 Prozent gesteigert.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,086 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 6,57 Milliarden CNY erwartet worden war.
Redaktion finanzen.at
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