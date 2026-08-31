Sany Heavy Industry präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sany Heavy Industry präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,35 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sany Heavy Industry noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 29,36 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,60 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at