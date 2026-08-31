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31.08.2026 06:31:29
Sany Heavy Industry veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Sany Heavy Industry hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal hat Sany Heavy Industry 4,31 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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