Sany Heavy Industry: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sany Heavy Industry gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Umsatzseitig wurden 33,79 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sany Heavy Industry 25,47 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at