Sanyei: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sanyei präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 9,87 JPY gegenüber 13,78 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 9,09 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sanyei 9,08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at