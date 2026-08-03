Sanyei stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sanyei äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,02 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 36,38 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 8,84 Milliarden JPY, gegenüber 9,15 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,44 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at