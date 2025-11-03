Sanyei: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sanyei hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,72 JPY, nach 18,44 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,50 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,70 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at