Sanyo Chemical Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sanyo Chemical Industries hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 127,92 JPY. Im Vorjahresviertel waren 23,11 JPY je Aktie erzielt worden.

Sanyo Chemical Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 706,89 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 187,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Sanyo Chemical Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 10,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 127,86 Milliarden JPY im Vergleich zu 142,26 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at