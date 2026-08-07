Sanyo Chemical Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sanyo Chemical Industries lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 211,53 JPY gegenüber 406,51 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 38,68 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,99 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at