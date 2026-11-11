Sanyo Chemical Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sanyo Chemical Industries hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 39,16 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,10 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,02 Prozent auf 37,20 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at