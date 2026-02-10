Sanyo Chemical Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sanyo Chemical Industries äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 108,05 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 122,15 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,69 Prozent zurück. Hier wurden 32,82 Milliarden JPY gegenüber 34,08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at