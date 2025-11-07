Sanyo Chemical Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sanyo Chemical Industries lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 64,41 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -66,250 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sanyo Chemical Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 31,79 Milliarden JPY im Vergleich zu 37,38 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at