SANYO DENKI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SANYO DENKI veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 81,80 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SANYO DENKI noch ein Gewinn pro Aktie von 45,72 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,90 Prozent auf 29,24 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 243,89 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 157,60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 97,85 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 107,35 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at