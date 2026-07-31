SANYO DENKI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SANYO DENKI ließ sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SANYO DENKI die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 84,36 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SANYO DENKI 29,57 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 32,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 33,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at