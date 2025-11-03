|
03.11.2025 06:31:29
SANYO DENKI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
SANYO DENKI veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,04 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 6,69 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat SANYO DENKI im vergangenen Quartal 26,63 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SANYO DENKI 23,37 Milliarden JPY umsetzen können.
