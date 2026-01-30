SANYO DENKI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SANYO DENKI hat am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 63,33 JPY, nach 67,13 JPY im Vorjahresvergleich.

SANYO DENKI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,32 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at