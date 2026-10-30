SANYO DENKI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SANYO DENKI lud am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 94,82 JPY, nach 69,19 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,78 Milliarden JPY – ein Plus von 26,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SANYO DENKI 26,63 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at