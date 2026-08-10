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10.08.2026 06:31:29
Sanyo Electric Railway: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Sanyo Electric Railway hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 53,25 JPY gegenüber 77,68 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Sanyo Electric Railway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,14 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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