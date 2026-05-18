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18.05.2026 06:31:29
Sanyo Electric Railway stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sanyo Electric Railway hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 22,63 JPY gegenüber 24,15 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 11,49 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,13 Milliarden JPY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 182,05 JPY. Im Vorjahr hatte Sanyo Electric Railway 136,44 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40,13 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 38,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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