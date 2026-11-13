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13.11.2026 06:31:28
Sanyo Electric Railway verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sanyo Electric Railway präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Sanyo Electric Railway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 29,21 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 45,79 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,65 Milliarden JPY – ein Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sanyo Electric Railway 9,60 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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