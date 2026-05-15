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15.05.2026 06:31:29
Sanyo Engineering Construction: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sanyo Engineering Construction gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 62,11 JPY gegenüber 16,72 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Mit einem Umsatz von 18,20 Milliarden JPY, gegenüber 20,31 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,38 Prozent präsentiert.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 180,14 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 113,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 9,99 Prozent auf 61,08 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte Sanyo Engineering Construction 67,86 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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