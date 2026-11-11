Sanyo Engineering Construction gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sanyo Engineering Construction hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 63,55 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 60,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,85 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,23 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at