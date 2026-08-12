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12.08.2026 06:31:29
Sanyo Engineering Construction: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sanyo Engineering Construction äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 57,01 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17,50 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,08 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 13,97 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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