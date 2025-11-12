Sanyo Homes: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sanyo Homes stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 14,28 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -11,030 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,82 Prozent auf 8,61 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,76 Milliarden JPY gelegen.

