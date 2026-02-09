Sanyo Homes informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sanyo Homes hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 12,50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 37,33 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 8,82 Milliarden JPY, gegenüber 10,14 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at