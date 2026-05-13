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13.05.2026 06:31:29
Sanyo Homes legte Quartalsergebnis vor
Sanyo Homes äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 147,83 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sanyo Homes 71,26 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Sanyo Homes mit einem Umsatz von insgesamt 22,60 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,58 Prozent gesteigert.
Sanyo Homes hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 122,64 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 60,21 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 50,50 Milliarden JPY gegenüber 45,52 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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