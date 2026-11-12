Sanyo Homes: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sanyo Homes hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Sanyo Homes hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,68 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -14,280 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,18 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 8,61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at