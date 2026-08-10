Sanyo Homes: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sanyo Homes hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 55,17 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,59 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Sanyo Homes im vergangenen Quartal 6,33 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 39,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sanyo Homes 10,48 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at