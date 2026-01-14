|
SANYO HOUSING NAGOYA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SANYO HOUSING NAGOYA hat sich am 13.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 15,38 JPY. Im Vorjahresviertel waren -18,830 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 11,41 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 10,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SANYO HOUSING NAGOYA 12,74 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
