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17.04.2026 06:31:29
SANYO HOUSING NAGOYA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SANYO HOUSING NAGOYA präsentierte am 14.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 9,37 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SANYO HOUSING NAGOYA -4,190 JPY je Aktie eingenommen.
SANYO HOUSING NAGOYA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,11 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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