SANYO HOUSING NAGOYA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SANYO HOUSING NAGOYA äußerte sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

SANYO HOUSING NAGOYA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,51 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,26 JPY je Aktie gewesen.

SANYO HOUSING NAGOYA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at