SANYO HOUSING NAGOYA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SANYO HOUSING NAGOYA hat sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 74,07 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SANYO HOUSING NAGOYA ein EPS von 54,15 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat SANYO HOUSING NAGOYA 26,85 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 98,31 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 44,39 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 67,89 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 69,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at