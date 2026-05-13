Sanyo Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sanyo Industries präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 149,77 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sanyo Industries 169,76 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Sanyo Industries mit einem Umsatz von insgesamt 7,58 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,22 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 479,70 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 497,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,90 Prozent auf 28,96 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at