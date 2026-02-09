|
Sanyo Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sanyo Industries hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 203,25 JPY. Im letzten Jahr hatte Sanyo Industries einen Gewinn von 183,20 JPY je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent auf 8,65 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
