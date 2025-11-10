Sanyo Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sanyo Industries hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 95,99 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 102,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,91 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 7,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at