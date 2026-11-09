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09.11.2026 06:31:29
Sanyo Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sanyo Industries hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 89,62 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sanyo Industries 95,99 JPY je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 6,94 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sanyo Industries 6,91 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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