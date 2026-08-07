Sanyo Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sanyo Industries präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 30,69 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,72 Milliarden JPY – eine Minderung von 1,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,81 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at