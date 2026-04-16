Sanyo Shokai: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sanyo Shokai hat am 14.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 355,68 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 248,03 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,85 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 17,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 392,17 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Sanyo Shokai 351,48 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,43 Prozent zurück. Hier wurden 58,45 Milliarden JPY gegenüber 60,53 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at