Sanyo Shokai präsentierte Quartalsergebnisse

Sanyo Shokai ließ sich am 30.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sanyo Shokai die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,62 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sanyo Shokai im vergangenen Quartal 14,59 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sanyo Shokai 14,51 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at