Sanyo Shokai präsentierte Quartalsergebnisse

Sanyo Shokai hat am 06.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 22,12 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sanyo Shokai -10,510 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sanyo Shokai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,36 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at